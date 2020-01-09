Официальный курс: гривня дешевеет в новом году

Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 16 копеек, установив его на 9 января на уровне 23,83 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 26,49 (на 8 января – 26,39 гривни).

Напомним:



Национальный банк укрепил официальный курс гривны на 1 копейку, установив его на 8 января на уровне 23,67 гривны за доллар.

8 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 23,84 – 23,88 гривни за доллар

8 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 23,97 - 24,0 гривни за доллар.

До этого Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 40 копеек, установив его на 27 декабря и до 7 января включительно на уровне 23,68 гривни за доллар.

Экономическая правда