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Официальный курс: гривня обвалилась перед праздниками

Суббота, 28 декабря 2019, 09:00
 

Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 40 копейки, установив его на 27 декабря и до 7 января включительно на уровне 23,68 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 26,42 (на 27 декабря - 25,8 гривни).

Напоминаем:

27 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 23,74 - 23,79 гривни за доллар.

Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 4 копейки, установив его на 27 декабря на уровне 23,29 гривни за доллар.

Экономическая правда

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НБУ гривня

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