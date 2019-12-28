Официальный курс: гривня обвалилась перед праздниками

Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 40 копейки, установив его на 27 декабря и до 7 января включительно на уровне 23,68 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 26,42 (на 27 декабря - 25,8 гривни).

Напоминаем:

27 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 23,74 - 23,79 гривни за доллар.

Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 4 копейки, установив его на 27 декабря на уровне 23,29 гривни за доллар.

Экономическая правда