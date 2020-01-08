Гривня на закрытии межбанка ослабла
8 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 23,97 - 24,0 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 23,97 - 24,0 гривни;
Евро - 26,66 - 26,69 гривни;
Напоминаем:
8 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 23,84 – 23,88 гривни за доллар.
Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 40 копейки, установив его на 27 декабря и до 7 января включительно на уровне 23,68 гривни за доллар.
Официальный курс гривни к доллару за 2019 календарный год повысился на 16,9% с 27,69 гривни 1 января 2019 года до 23,68 гривни 1 января 2020 года.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua