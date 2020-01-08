Гривня на закрытии межбанка ослабла

8 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 23,97 - 24,0 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 23,97 - 24,0 гривни;

Евро - 26,66 - 26,69 гривни;

Напоминаем:

8 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 23,84 – 23,88 гривни за доллар.

Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 40 копейки, установив его на 27 декабря и до 7 января включительно на уровне 23,68 гривни за доллар.

Официальный курс гривни к доллару за 2019 календарный год повысился на 16,9% с 27,69 гривни 1 января 2019 года до 23,68 гривни 1 января 2020 года.

Экономическая правда