Курс валют на 8 января: межбанк, наличный и "черный" рынки
8 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 23,84 – 23,88 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 12:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 23,80 - 23,82 гривни;
Евро - 26,50 - 26,52 гривни;
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 23,52 – 23,96 гривни. Евро покупают по 26,05 гривни, продают по 26,69 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 23,83 - 23,92 гривни, евро - 26,31 - 26,47 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 40 копейки, установив его на 27 декабря и до 7 января включительно на уровне 23,68 гривни за доллар.
Официальный курс гривни к доллару за 2019 календарный год повысился на 16,9% с 27,69 гривни 1 января 2019 года до 23,68 гривни 1 января 2020 года.
Экономическая правда
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