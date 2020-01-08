Курс гривни изменился впервые в новом году
Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 40 копейки, установив его на 27 декабря и до 7 января включительно на уровне 23,68 гривни за доллар.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 26,39 (на 27 декабря по 7 января – 26,42 гривни).
Отметим, что курс гривни к иностранным валютам на 8 января установлен по результатам межбанковских торгов 3 января.
Напоминаем:
До этого Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 40 копеек, установив его на 27 декабря и до 7 января включительно на уровне 23,68 гривни за доллар.
Официальный курс гривни к доллару за 2019 календарный год повысился на 16,9% с 27,69 гривни 1 января 2019 года до 23,68 гривни 1 января 2020 года.
Экономическая правда
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