Курс гривни изменился впервые в новом году

Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 40 копейки, установив его на 27 декабря и до 7 января включительно на уровне 23,68 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 26,39 (на 27 декабря по 7 января – 26,42 гривни).

Отметим, что курс гривни к иностранным валютам на 8 января установлен по результатам межбанковских торгов 3 января.

Напоминаем:

До этого Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 40 копеек, установив его на 27 декабря и до 7 января включительно на уровне 23,68 гривни за доллар.

Официальный курс гривни к доллару за 2019 календарный год повысился на 16,9% с 27,69 гривни 1 января 2019 года до 23,68 гривни 1 января 2020 года.

Экономическая правда