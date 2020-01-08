Нацбанк: Угроз падения гривни нет

В Нацбанке заявили, что не видят угроз для девальвации гривни и ожидают, что национальная валюта продолжит укрепляться и в 2020 году.

Об этом сообщила заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова в интервью UATV.

"Для национальной валюты нет никаких внешних угроз сейчас для того, чтобы она девальвировала. Сегодняшний уровень отражает уровень экономики.

И мы наоборот видим, что в случае, если все реформы и программы правительства будут реализованы, то теоретически есть видение, что она может ревальвировать и в дальнейшем", - отметила Рожкова.

По ее словам, укрепление гривни в 2019 году позволило государству сэкономить средства на выплату госдолга и сократить его размер относительно ВВП Украины. Также укрепление гривни положительно влияет на товаропроизводителей, ведь уменьшает стоимость импортного сырья, энергоресурсов и удобрений.

Напомним:

Официальный курс гривни к доллару за 2019 календарный год повысился на 16,9% с 27,69 гривни 1 января 2019 года до 23,68 гривни 1 января 2020 года.

Однако, под конец года курс гривни немного ослаб, премьер-министр Алексей Гончарук связал это ослабление со спекулятивным спросом, но в 2020 году ожидает продолжения тенденции на укрепление национальной валюты.

Согласно октябрьскому макроэкономическому Минэкономики прогнозу, среднегодовой обменный курс в 2020 году будет составлять 27 грн/доллар, в 2021-м – 27,2 грн/доллар, в 2022-м – 27,5 грн/доллар по базовому сценарию.

По оптимистическому – в 2020 году он ожидается на уровне 24,8 грн/доллар, 23,9 грн/доллар в 2021 году и 24,2 грн/доллар в 2022-м.

Однако, в Министерстве экономики, планируют пересмотреть макроэкономический прогноз на 2020-2022 годы по курсу гривни к доллару.

Экономическая правда