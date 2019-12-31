Тенденция к укреплению гривни сохранится и в 2020 году – Гончарук

Премьер-министр Алексей Гончарук связал ослабление гривни перед Новым годом со спекулятивным спросом, но в 2020 году ожидает продолжения тенденции на укрепление национальной валюты.

Об этом он сказал в интервью телеканалу Украина 24.

"Думаю, что тенденция к укреплению гривни сохранится и в следующем году. Связываю это с тем, что постепенно у населения и бизнеса появляется доверие к государству", - отметил глава правительства.

По его словам, стабильная гривна - "это хорошо макроэкономически".

Напомним:

Ранее Гончарук заявил, что укрепление курса гривни отражает растущий спрос на национальную валюту, что имеет как свои плюсы, так и минусы.

В Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства планируют пересмотреть макроэкономический прогноз на 2020-2022 годы по курсу гривни к доллару.

Согласно октябрьскому макроэкономическому прогнозу, среднегодовой обменный курс в 2020 году будет составлять 27 грн/доллар, в 2021-м – 27,2 грн/доллар, в 2022-м – 27,5 грн/доллар по базовому сценарию.

По оптимистическому – в 2020 году он ожидается на уровне 24,8 грн/доллар, 23,9 грн/доллар в 2021 году и 24,2 грн/доллар в 2022-м.

С начала года гривня укрепилась к доллару на 19% и возглавила список валют, которые наиболее укрепились к доллару.

Экономическая правда