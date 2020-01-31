Всемирный банк готов поддержать Украину в реструктуризации угольной промышленности

Всемирный банк при содействии Европейской комиссии готов предоставить Украине поддержку в смягчении социальных и экологических последствий на пути реструктуризации угольной промышленности и перехода к зеленой экономике.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики и защиты окружающей среды.

"Мировые тенденции сокращения угледобычи требуют комплексных и ориентированных на общины и конкретных людей программ по переориентации регионов угледобычи и смежных производств на другие виды экономической деятельности", - говорится в сообщении Минекоенерго.

В ведомстве также добавили, что, по словам представителей ВБ и ЕК, платформа Еврокомиссии "Трансформация угольных регионов" может стать для Украины на переходном этапе инструментом для реализации проектов, уменьшают зависимость от угольной промышленности.

Напомним:

В 2050 году Украина может полностью отказаться от угольной энергетики, а доля возобновляемых источников энергии составит 70%.,

Угледобывающие предприятия Украины в январе-ноябре 2019 года сократили добычу рядового угля на 6,8% (на 2,60 млн тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до 28,412 млн тонн.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в 2019 году в рамках 51 проекта в государственном и частном секторах Украины инвестировал 1,1 миллиард евро, больше половины от этих средств были направлены на проекты с эко-составляющей.

Правительство Германии заплатит компенсацию в размере около 40 млрд евро регионам и компаниям в рамках планов прекратить использование бурого угля в электростанциях до 2038 года.