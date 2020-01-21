Концепция Минэкоэнерго на 2050 год: 70% "зеленой" энергетики, 0% - угольной

В 2050 году Украина может полностью отказаться от угольной энергетики, а доля возобновляемых источников энергии составит 70%.,

Об этом заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, представляя концепцию "зеленого" энергетического перехода Украины до 2050 года, передает Интерфакс-Украина.

"К 2050 году уровень ВИЭ должен составлять порядка 70%. У нас есть оценки, разные графики и сценарии реализации этой цифры, но самым главным является то, что это развитие (ВИЭ – ред.) должно быть экономически обоснованным", – сказал Оржель.

"Мы прогнозируем полное замещение угольной генерации к 2050 году. У меня есть надежда, и я фактически уверен, что это произойдет раньше, с учетом тех вызовов и проблем, которые в настоящее время несет это направление", – добавил министр.

В свою очередь доля атомной генерации в энергобалансе страны к 2050 году снизится до 20-25%.

Напомним:

Угледобывающие предприятия Украины в январе-ноябре 2019 года сократили добычу рядового угля на 6,8% (на 2,60 млн тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до 28,412 млн тонн.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в 2019 году в рамках 51 проекта в государственном и частном секторах Украины инвестировал 1,1 миллиард евро, больше половины от этих средств были направлены на проекты с эко-составляющей.

Правительство Германии заплатит компенсацию в размере около 40 млрд евро регионам и компаниям в рамках планов прекратить использование бурого угля в электростанциях до 2038 года.