Налоговая запустила "пилот" электронного поиска акцизной марки
Государственная налоговая служба при поддержке Министерства финансов запустила пилотный проект электронного сервиса "Поиск акцизной марки".
Об этом сообщает пресс-служба ГНС в Facebook.
"Новый электронный сервис позволит не только проверять легальность происхождения алкогольных напитков и табачных изделий, но и дает возможность осуществлять общественный контроль за оборотом подакцизных товаров", - говорится в сообщении.
Сервис доступен по ссылке.
Напомним:
Пилотный проект по частичной цифровизации акцизных марок в Украине может быть запущен в ближайшие месяцы, заявил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.
Правительство запустит пилотный проект электронной акцизной марки. Ее принцип работы будет заключаться в нанесении штрих-кода на бумажные акцизные марки.
В октябре сообщалось, что представители бизнес-сообщества располагают информацией, что в Минфине уже состоялось 2 заседания рабочей группы по поводу внедрения электронной акцизной марки, но ни на одно из них не пригласили представителей бизнеса.
Ранее Дубилет заявил, что в правительстве запустили проект, в рамках которого попытаются снова сделать рынки сигарет и алкоголя "белыми".
Экономическая правда
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