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Налоговая запустила "пилот" электронного поиска акцизной марки

Пятница, 31 января 2020, 15:19
 

Государственная налоговая служба при поддержке Министерства финансов запустила пилотный проект электронного сервиса "Поиск акцизной марки".

Об этом сообщает пресс-служба ГНС в Facebook.

"Новый электронный сервис позволит не только проверять легальность происхождения алкогольных напитков и табачных изделий, но и дает возможность осуществлять общественный контроль за оборотом подакцизных товаров", - говорится в сообщении.

Сервис доступен по ссылке.

Напомним:

Пилотный проект по частичной цифровизации акцизных марок в Украине может быть запущен в ближайшие месяцы, заявил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

Правительство запустит пилотный проект электронной акцизной марки. Ее принцип работы будет заключаться в нанесении штрих-кода на бумажные акцизные марки.

В октябре сообщалось, что представители бизнес-сообщества располагают информацией, что в Минфине уже состоялось 2 заседания рабочей группы по поводу внедрения электронной акцизной марки, но ни на одно из них не пригласили представителей бизнеса.

Ранее Дубилет заявил, что в правительстве запустили проект, в рамках которого попытаются снова сделать рынки сигарет и алкоголя "белыми".

Экономическая правда

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