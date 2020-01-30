Новости 30 января: учетная ставка, инфляция, риски для экономики

О учетной ставке. Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 11% годовых с 31 января 2019-го года - это на 2,5 процентных пункта ниже, чем предыдущее значение ставки.

Об инфляции. В Национальном банке ожидают, что в течение 2020 года инфляция в Украине не превысит 5% в годовом измерении.

О рисках для экономики. В Нацбанке ключевым риском для экономического роста считают отсрочку заключения новой программы сотрудничества с МВФ.

О долгах за газ. С 24 января 2020 года 19 из 37 предприятий-должников оплатили необходимый минимальный платеж и избежали риска отключения от газоснабжения, но 18 производителей тепла все еще находятся в зоне риска.

Об Укрзализныце. Правление "Укрзализныци" продлило контракт с главой департамента экономической и информационной безопасности Олегом Назаруком, которого ранее подозревали в вымогательстве и получении взятки.

Вы хотите узнать больше?

Цена на газ для населения: что изменил Кабмин и как это отразится на счетах

24 января Кабмин изменил порядок формирования цен на газ для населения и других защищенных потребителей. В чем суть изменений? (укр)

На собственном опыте. Как я работала проводницей

Тот, кто хоть раз ехал в плацкартном вагоне, в следующий раз старается не покупать 37 и 38 места — боковые у туалета. Но как выглядит поездка с другой точки зрения — если ты не пассажир, а проводник?(укр)