В Нацбанке назвали ключевые риски для украинской экономики
В Нацбанке ключевым риском для экономического роста считают отсрочку заключения новой программы сотрудничества с МВФ.
Об этом заявил на брифинге глава НБУ Яков Смолий.
"Сохраняются риски для макрофинансовой стабильности прежде всего вследствие решений украинских судов об ответственности и обязательств экс-владельцев неплатежеспособных банков перед государством", - подчеркнул он.
По его словам, реализация этих рисков может ухудшить курсовые и инфляционные ожидания и затруднить доступ к международным рынкам капитала в условиях необходимости осуществления пиковых долговых выплат.
Смелый добавил, что актуальны также другие риски:
- дальнейшего охлаждения мировой экономики и ухудшения условий торговли;
- эскалации военного конфликта на востоке страны и новые торговые ограничения со стороны России;
- сокращение урожая зерновых и плодоовощных культур в Украине из-за неблагоприятных погодных условий;
- увеличение волатильности мировых цен на продукты питания учитывая глобальные изменения климата;
- уменьшение объемов притока иностранного капитала.
Напомним:
На заключение новой программы с МВФ НБУ ожидает в течение ближайших нескольких месяцев. Для этого ВР необходимо принять ряд законов, которые являются предварительными условиями для сотрудничества с Украиной. Среди них - закон, который не допускает возвращения Приватбанка прежним владельцам.
Экономическая правда
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