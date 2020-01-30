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В Нацбанке назвали ключевые риски для украинской экономики

Четверг, 30 января 2020, 17:12
 

В Нацбанке ключевым риском для экономического роста считают отсрочку заключения новой программы сотрудничества с МВФ.

Об этом заявил на брифинге глава НБУ Яков Смолий.

"Сохраняются риски для макрофинансовой стабильности прежде всего вследствие решений украинских судов об ответственности и обязательств экс-владельцев неплатежеспособных банков перед государством", - подчеркнул он.

По его словам, реализация этих рисков может ухудшить курсовые и инфляционные ожидания и затруднить доступ к международным рынкам капитала в условиях необходимости осуществления пиковых долговых выплат.

Смелый добавил, что актуальны также другие риски:

  • дальнейшего охлаждения мировой экономики и ухудшения условий торговли;
  • эскалации военного конфликта на востоке страны и новые торговые ограничения со стороны России;
  • сокращение урожая зерновых и плодоовощных культур в Украине из-за неблагоприятных погодных условий;
  • увеличение волатильности мировых цен на продукты питания учитывая глобальные изменения климата;
  • уменьшение объемов притока иностранного капитала.

Напомним:

На заключение новой программы с МВФ НБУ ожидает в течение ближайших нескольких месяцев. Для этого ВР необходимо принять ряд законов, которые являются предварительными условиями для сотрудничества с Украиной. Среди них - закон, который не допускает возвращения Приватбанка прежним владельцам.

Экономическая правда

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НБУ

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