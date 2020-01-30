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С 1 февраля из-за долгов ТКЭ без тепла могут остаться жители 18 городов — "Нафтогаз"

Четверг, 30 января 2020, 13:45
 

С 24 января 2020 года 19 из 37 предприятий-должников оплатили необходимый минимальный платеж и избежали риска отключения от газоснабжения, но 18 производителей тепла все еще находятся в зоне риска.

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

НАК "Нафтогаз Украины" сообщает, что ненадлежащие расчеты таких предприятий за газ создают угрозу для теплоснабжения потребителей в 18 населенных пунктах в отопительный период. Компания письменно сообщила эти предприятия о необходимости проведения срочных расчетов во избежание прекращения газоснабжения с 1 февраля 2020 года.

Нафтогаз не имеет права поставлять природный газ тепловикам, которые ненадлежащим образом выполняют график расчетов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на 29 января предприятиям-должникам необходимо оплатить более 406 млн грн.

Во избежание отключения газоснабжения с 1 февраля они в крайний срок 30 января провести с "Нафтогазом" необходимые расчеты.

Напомним:

24 января в "Нафтогазе" заявили о возможном срыве отопительного сезона в 30 городах Украины из-за долгов за газ 37 производителей тепла.

Экономическая правда

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