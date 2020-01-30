Гончарук рассказал о результатах борьбы с незаконными АЗС

Премьер Алексей Гончарук заявил, что в результате борьбы с незаконными АЗС и отдельных коммуникаций с участниками рынка за 2 месяца цена на дизельное топливо в среднем снизилась на 2 гривни.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Ежедневные расходы украинский сумм уменьшились на 16,5 млн грн, или на 511 млн грн в месяц.

Более того, за два месяца официальные продажи горючего увеличились на 6%, а это значит, что увеличилось и количество налогов, уплачиваемых в бюджет", - заявил он.

По его словам, совместно с правоохранителями и органами контроля отработали почти 4 тыс нелегальных АЗС по всей стране.

"Часть закрыли, другая часть - получили лицензии на официальную работу. В отдельных областях, например, в Луганской и Николаевской объемы продажи горючего увеличились на 15%. Еще в трех: Винницкой, Днепропетровской и Черкасской - на 14%", - добавил Гончарук.

"Мы знаем о путях попадания нелегального топлива на рынок. Мы видим все изменения на рынке, поэтому закрыть АЗС на одной улице и открыть на соседней - не получится", - подчеркнул премьер.

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Напомним:

Премьер-министр Алексей Гончарук уверяет, что все теневые схемы на рынке нефтепродуктов будут разоблачены и ликвидированы, а их участники - привлечены к ответственности.

26 декабря премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что дал поручение ГФС, правоохранителям и органам контроля до 9 января 2020 года решить проблему нелегального оборота горючего.

28 декабря СБУ отчиталась, что пресекла деятельность почти 300 нелегальных автозаправочных комплексов во всех регионах Украины.

3 января в ГФС заявили, что Налоговая милиция ликвидировала 264 нелегальных АЗС.

Экономическая правда