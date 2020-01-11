Гончарук отчитался о результатах борьбы с нелегальными АЗС

Премьер-министр Алексей Гончарук уверяет, что все теневые схемы на рынке нефтепродуктов будут разоблачены и ликвидированы, а их участники - привлечены к ответственности.

Об этом он заявил по итогам встречи с нефтетрейдерами, передает пресс-служба правительства.

Он отметил, что нефтетрейдеры во время прошлой встречи отметили проблему нелегальных АЗС, доля которых на рынке составляла почти 25%.

Как отмечается, после этого была начата широкая кампания по ликвидации теневых схем торговли горючим.

"Всего осуществили 2200 проверок силами ГФС, Нацполиции и СБУ. Проверили информацию о 1,399 тысяч нелегальных АЗС: 377 - остановили деятельность; 316 - демонтированы ранее или отсутствуют по адресам; 243 - демонтированы за отчетный период; 463 - оформили лицензию", - говорится в сообщении.

Кроме того, было изъято 4 тыс. тонн горюче-смазочных материалов на общую сумму 93,4 млн гривен, а также оборудования на сумму 94,2 млн гривен. Открыто 292 административных производства и 152 - уголовных.

"Совместно с нефтетрейдерами мы продолжим борьбу с нелегальными АЗС. Об этом мы договорились на очередной встрече в пятницу. Нефтетрейдеры подтвердили прекращение деятельности нелегальных АЗС", - сообщил Гончарук.

"Украинцы будут покупать горючее европейского качества только у лицензированных нефтетрейдеров. Это один из приоритетов нашего правительства", - добавил он.

Напомним:

26 декабря премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что дал поручение ГФС, правоохранителям и органам контроля до 9 января 2020 года решить проблему нелегального оборота горючего.

28 декабря СБУ отчиталась, что пресекла деятельность почти 300 нелегальных автозаправочных комплексов во всех регионах Украины.

3 января в ГФС заявили, что Налоговая милиция ликвидировала 264 нелегальных АЗС.

Экономическая правда