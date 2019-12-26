Гончарук поручил за 2 недели закрыть все нелегальные АЗС

Премьер-министр Алексей Гончарук дал поручение ГФС, правоохранителям и органам контроля до 9 января 2020 года решить проблему нелегального оборота горючего.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Все АЗС будут работать по лицензиям либо не будут работать вообще. Правительство борется с нелегальными рынками, в частности с теневым оборотом горючего.

Дал доручение Государственной фискальной службе, правоохранителям и органам контроля до 9 января 2020 решить эту проблему", - подчеркнул глава правительства.

По его словам, уже демонтировали 46 незаконных АЗС, начали 18 уголовных производств. Также он добавил, что 31 объект хозяйствования уже подал документы для получения лицензий.

Напомним:

Сети автозаправочных станций ОККО и WOG 26 декабря снизили цены дизельного топлива и бензина еще на 50 копеек за литр.

Это второе снижение розничных цен крупными операторами после встречи с президентом Владимиром Зеленским, которая состоялась 23 декабря.

На следующий день после встречи цены на АЗС снизились в пределах 0,5–1 грн/л.

Экономическая правда