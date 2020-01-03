В Фискальной службе отчитались о ликвидации 264 нелегальных АЗС
Налоговая милиция ГФС в рамках мероприятий по противодействию незаконному обороту и розничной торговле горючим ликвидировала 264 нелегальных АЗС.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы в Facebook.
"В период с 13 декабря 2019 по 3 января 2020 года было установлена и прекращена деятельность 264 нелегальных АЗС/АГЗС.
Из незаконного оборота изъято более 3,5 тыс тонн горюче-смазочных материалов на общую сумму более 63 млн грн и оборудование незаконных АЗС/АГЗС общей стоимостью более 57 млн грн", - говорится в сообщении.
В ГФС добавили, что проводятся мероприятия по демонтажу оборудования, которое использовалось в незаконной деятельности.
Напомним:
Премьер-министр Алексей Гончарук дал поручение ГФС, правоохранителям и органам контроля до 9 января 2020 года решить проблему нелегального оборота горючего.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua