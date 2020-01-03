Все разделы
Укр / Рус

В Фискальной службе отчитались о ликвидации 264 нелегальных АЗС

Пятница, 3 января 2020, 14:56
 

Налоговая милиция ГФС в рамках мероприятий по противодействию незаконному обороту и розничной торговле горючим ликвидировала 264 нелегальных АЗС.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы в Facebook.

"В период с 13 декабря 2019 по 3 января 2020 года было установлена и прекращена деятельность 264 нелегальных АЗС/АГЗС.

Из незаконного оборота изъято более 3,5 тыс тонн горюче-смазочных материалов на общую сумму более 63 млн грн и оборудование незаконных АЗС/АГЗС общей стоимостью более 57 млн ​​грн", - говорится в сообщении.

В ГФС добавили, что проводятся мероприятия по демонтажу оборудования, которое использовалось в незаконной деятельности.

Напомним:

Премьер-министр Алексей Гончарук дал поручение ГФС, правоохранителям и органам контроля до 9 января 2020 года решить проблему нелегального оборота горючего.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

ГФС АЗС

powered by lun.ua
Материалы по теме
Фискалы заявили о ликвидации 10 нелегальных АЗС в Одесской и Черниговской областях 3 января 2020, 11:45
В налоговой проводят следственные действия — э-сервисы частично не работают 25 декабря 2019, 10:24
Николаевские таможенники обнаружили 28 тонн контрабандного топлива 26 ноября 2019, 12:27
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!