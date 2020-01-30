НБУ прогнозирует снижение учетной ставки до 7% к концу 2020 года

Национальный банк ожидает снижения учетной ставки до 7% на конец 2020 года благодаря быстрому улучшению макроэкономической ситуации в стране.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Наибольшее снижение прогнозируется в первом полугодии этого года. Это повлияет на снижение стоимости кредитов для бизнеса и населения, а также может стимулировать деловую активность.

В Нацбанке подчеркивают, что реализация ряда проинфляционная рисков как внутреннего, так и внешнего происхождения может вызвать медленнее снижение учетной ставки.

Зато в случае ускоренной реализации реформ и существенного притока инвестиций возможно снижение учетной ставки более ускоренным темпом.

Итоги дискуссии членов Комитета по монетарной политике, которая предшествовала принятию Правлением Национального банка решения по снижению ставки до 11%, будут обнародованы 10 февраля.

Новый подробный макроэкономический прогноз НБУ опубликует в инфляционном отчете 6 февраля.

Напомним:

Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 11% годовых с 31 января 2019-го года - это на 2,5 процентных пункта ниже, чем предыдущее значение ставки.

25 апреля 2019-го года Национальный банк впервые за два года снизил учетную ставку на 0,5 процентных пункта до 17,5% годовых.

С того времени правления Национального банка последовательно снижало учетную ставку в 2019 году до сначала 17% в июле, 16,5% в сентябре, 15,5% в октябре и 13,5% в декабре.

Ранее глава НБУ Яков Смолий заявил, что уровень учетной ставки может снизиться до 8% уже в 2020 году, ранее такое снижение планировалось не раньше 2021 года.

Недавно, первый заместитель главы Нацбанка раскритиковала государственные банки за то, что они слишком медленно снижают свои процентные ставки по кредитам.

Министр развития экономики Тимофей Милованов также раскритиковал Национальный банк за слишком консервативный уровень учетной ставки и высокий курс гривны.

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Экономическая правда