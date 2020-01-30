Roshen судится за бренд "Киевский торт" с производителем мороженого
Кондитерская корпорация Roshen судится за право использования торговой марки "Киевский торт" с харьковским производителем мороженого – компанией Хладопром.
Об этом пишет Liga.net.
Согласно материалам судебного дела, Roshen просит суд запретить Хладопрому использовать в своей деятельности в Украине обозначение "Киевский торт" как отдельно, так и вместе с изображением листьев каштана, плодов каштана для мороженого.
Использование этих элементов, по мнению корпорации, нарушает права интеллектуальной собственности Roshen.
Также кондитеры попросили суд изъять из оборота и уничтожить все упаковки и этикетки с названными выше элементами и аннулировать свидетельство о регистрации на знак для товаров и услуг ТМ "Хрещатик Киевский торт".
В декабре 2019 года Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск Roshen в полном объеме. Но 13 января компания Хладопром обратилась с апелляцией в Северный апелляционный суд Киева с требованием отменить решение суда первой инстанции. Рассмотрение апелляции назначено на 11 февраля.
Напоминаем:
Споры по вопросам использования ТМ "Киевский торт" Roshen ведет с разными производителями еще с 2017 года.
Компании удалось отстоять свое право на использование соответствующей ТМ у Киевского БКК - компании заключили мировую, а из ассортимента БКК пропал "Киевский торт".
Также Roshen добилась остановки продаж Киевских тортов в сети Ашан, если это не торты производства корпорации.
Помимо Киевского торта, предметом судебных разбирательств стал торт "Казковий ключик" производства БКК, который, по мнению Roshen, вводил в заблуждение потребителей тортов "Золотой ключик" производства корпорации.
Кроме того, Roshen пытается отстоять свое право на использование красного цвета в упаковке тортов - иск корпорации к Минэкономики по этому поводу рассматривается в судах.
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