Roshen судится за бренд "Киевский торт" с производителем мороженого

Кондитерская корпорация Roshen судится за право использования торговой марки "Киевский торт" с харьковским производителем мороженого – компанией Хладопром.

Об этом пишет Liga.net.

Согласно материалам судебного дела, Roshen просит суд запретить Хладопрому использовать в своей деятельности в Украине обозначение "Киевский торт" как отдельно, так и вместе с изображением листьев каштана, плодов каштана для мороженого.

Использование этих элементов, по мнению корпорации, нарушает права интеллектуальной собственности Roshen.

Также кондитеры попросили суд изъять из оборота и уничтожить все упаковки и этикетки с названными выше элементами и аннулировать свидетельство о регистрации на знак для товаров и услуг ТМ "Хрещатик Киевский торт".

В декабре 2019 года Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск Roshen в полном объеме. Но 13 января компания Хладопром обратилась с апелляцией в Северный апелляционный суд Киева с требованием отменить решение суда первой инстанции. Рассмотрение апелляции назначено на 11 февраля.

Напоминаем:

Споры по вопросам использования ТМ "Киевский торт" Roshen ведет с разными производителями еще с 2017 года.

Компании удалось отстоять свое право на использование соответствующей ТМ у Киевского БКК - компании заключили мировую, а из ассортимента БКК пропал "Киевский торт".

Также Roshen добилась остановки продаж Киевских тортов в сети Ашан, если это не торты производства корпорации.

Помимо Киевского торта, предметом судебных разбирательств стал торт "Казковий ключик" производства БКК, который, по мнению Roshen, вводил в заблуждение потребителей тортов "Золотой ключик" производства корпорации.

Кроме того, Roshen пытается отстоять свое право на использование красного цвета в упаковке тортов - иск корпорации к Минэкономики по этому поводу рассматривается в судах.