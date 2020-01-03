Украинская "дочка" российского банка планирует сдать банковскую лицензию

На собрании акционеров Проминвестбанка, который принадлежит российскому ВЭБ, 6 февраля рассмотрят вопрос о прекращении осуществления обществом банковской деятельности без прекращения юридического лица.

Об этом говорится в повестке дня собрания акционеров, обнародованном на сайте банка.

Отмечается, что акционеры также намерены утвердить план прекращения банковской деятельности.

ПАО "Проминвестбанк" основан в 1992 году. Согласно данным НБУ, на 1 октября 2019 года по размеру общих активов (37,661 млрд грн) занимал 12 место среди 76 банков.

ВЭБ стал владельцем Проминвестбанка в 2008 году и владеет 99,7726% его акций. Свои инвестиции в его развитие ВЭБ оценивает в 2,7 млрд долларов.

Напомним:

В декабре Проминвестбанк прекратил дистанционное обслуживание клиентов.

Верховный Суд оставил без изменений постановление Киевского апелляционного суда от 27 августа, которым был отменен запрет Государственной исполнительной службе совершать любые действия по продаже 99,77% акций Проминвестбанка.

Верховный Суд отклонил жалобу российской госкорпорации "ВЕБ.РФ" на решения судов предыдущих инстанций, которой корпорация хотела остановить продажу акций "Проминвестбанка".

20 сентября 2018 года частный исполнитель исполнительного округа Киева Каращук K.Л. на основании заявления ООО "Дайрис" открыла исполнительное производство по принудительному выполнению определения Апелляционного суда Киева от 5 сентября 2018 года по взысканию акций ПАО "Проминвестбанк" в пользу компании "Дайрис" из группы "Приват" Игоря Коломойского и партнеров.

Экономическая правда