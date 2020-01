Украина и ЕС в совместном заявлении подчеркнули необратимость национализации Приватбанка

Украина и ЕС по результатам 6 заседания Совета ассоциации между Украиной и Европейским Союзом сделали совместное заявление, в котором отметили неотвратимость реформ в банковском секторе и национализации Приватбанка.

Совместное заявление для прессы обнародовали на сайте Министерства финансов Украины.

"Стороны согласились с важностью необратимости реформ в банковском секторе, в частности в связи с национализацией Приватбанка, сделав особый упор на осуществлении правосудия в отношении лиц, ответственных за широкомасштабное мошенничество в Приватбанке, и возвращении активов", - говорится в заявлении.

Представители ЕС также заявили, что будут готовы предоставить Украине 500 млн евро второго транша макрофинансовой помощи после выполнения Киевом prior actions по новой программе финансирования МВФ. Одно из ключевых условий - принятие закона, который не допустит возвращения Приватбанка прежним владельцам.

Читайте также: Как новый закон может не дать Коломойскому Получить Приватбанк назад - источник

Напомним:



11 декабря Кабинет министров подал в парламент законопроект, который не позволит экс-владельцам возвращать банки.

Как сообщали СМИ в законопроект, имеющий целью невозврата Приватбанка Коломойскому, не попала согласованная с МВФ норма, которая позволяет привлечь к ответственности собстенников других системных банков, выведенных с рынка.

18 декабря 2016 НБУ объявил "Приватбанк" неплатежеспособным.

Сразу после того, как "ПриватБанк" был признан неплатежеспособным, НБУ обратился в Кабинет Министров Украины с предложением передать этот системно важный банк в собственность государства.

В декабря 2017 года ПриватБанк подал иск в Высокий суд Лондона против Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова, а также компаний Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd, предположительно принадлежащих им или находятся под их контролем.

Все компании-ответчики фигурировали в постановлениях Печерского райсуда Киева от 29 июля 2016 года, которым предусматривается арест ряда счетов в кипрской филиала ПриватБанка в рамках расследования о возвращении кредитов рефинансирования НБУ на сумму 19 млрд грн.

Экономическая правда