Кабмин подал в парламент закон о невозвращении Приватбанка Коломойскому

Кабинет министров подал в парламент законопроект, который не позволит экс-владельцам возвращать банки.

Документ внес в Верховную Раду Кабинет министров. Сейчас текст законопроекта еще не опубликован на сайте ВР, но есть в распоряжении ЭП.

Проект закона под названием "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам функционирования банковской системы" меняет законодательство, касающееся вывода неплатежеспособных банков с рынка.

В том числе, документ предусматривает нововведения, касающиеся ситуаций, когда государство в лице Министерства финансов может стать владельцем неплатежеспособного банка.

Такие изменения вносятся в Закон Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц"

В частности, исходя из содержания документа, многие изменения были внесены в статью 41, 41.1 упомянутого закона. Именно согласно статье 41.1 кпомянутого закона "Приватбанк" был выведен с рынка.

По данным собеседника в Кабмине, именно изменения в этой статье предусматривают запрет для владельцев неплатежеспособных банков получать финансовые учреждения обратно в собственность.

Вместе с тем ЭП не нашла во внесенных в статьи 41, 41.1 изменениях прямого запрета на возвращение неплатежеспособных банков бывшим владельцам.

Среди других новаций закона.

- Переписан раздел о существенное участие в капитале банка и его структуру собственности. Все достаточно жестко и под контролем НБУ. Подробно прописан порядок приобретения/увеличения существенного участия. Если увеличение/приобретения существенного участия не было согласовано с Нацбанком, он может временно лишить такого владельца использования права голоса и/или требовать отчуждения соответствующих акций банка.

- Прописываются обязательства банков соблюдать нормативы НБУ - ликвидности, капитала и др.

- НБУ получает право требовать изменения состава совет или правление банка, если НБУ считает, что эти лица неэффективны.

Руководители банков обязуются предотвращать появление конфликта интересов.

- Банк обязуется определять связанных лиц к совершению операций с ними. НБУ при осуществлении банковского надзора вправе определять связанных лиц.

- Уточняется понятие банковской тайны (решение о признании банка неплатежеспособным является БК), прописываются условия распространения информации, которая относится к БК. Раскрытие БК Нацбанком возможно в трех случаях: на запрос физ-лица по запросу юрлица (при определенных обстоятельствах), по решению суда.

В процессе обжалования решения НБУ истец имеет право на компенсацию причиненного ему "реального ущерба".

Напомним:

Для получения очередного транша, МВФ ожидает от Украины принятия закона о невозможности возвращения банков экс-владельцам, урегулирование тарифов и завершение реформ.

Как ранее сообщали высокопоставленные источники в Кабмине, законопроект, который запретит бывшим владельцам получать назад банки будет готов к концу года, но его скорее всего не успеют зарегистрировать в парламенте.

18 декабря 2016 НБУ объявил "Приватбанк" неплатежеспособным. Выводить его из рынка необходимо было в соответствии со статьей 41.1 Закона "О системе гарантирования вкладов физических.

Сразу после того, как "ПриватБанк" был признан неплатежеспособным, НБУ обратился в Кабинет Министров Украины с предложением передать этот системно важный банк в собственность государства.

В декабря 2017 года ПриватБанк подал иск в Высокий суд Лондона против Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова, а также компаний Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd, предположительно принадлежащих им или находятся под их контролем.

Все компании-ответчики фигурировали в постановлениях Печерского райсуда Киева от 29 июля 2016 года, которым предусматривается арест ряда счетов в кипрской филиала ПриватБанка в рамках расследования о возвращении кредитов рефинансирования НБУ на сумму 19 млрд грн

Галина Калачова, Дмитрий Денков, ЭП