Киберполиция провела обыски в IT-компании, которая работала с онлайн-казино

Национальная полиция одновременно провела в помещениях IT-компании, и домах сотрудников 8 обысков в Киевской области, Киеве и Харькове, компания предоставляла услуги по созданию и поддержке онлайн-казино, организаторам грозит до 12 лет заключения.

Об этом сообщает пресс-служба киберполиции.

В Нацполиции сообщают, что прибыль от такой деятельности составляла около 50 тысяч долларов, штат компании насчитывал около 50 IT-специалистов.

Работники Управления противодействия киберпреступности установили, что к деятельности были причастны трое киевлян в возрасте от 23 до 25 лет и 35-летний житель Харькова.

Киберполицейские сообщают, что участники преступной группы создали общественное объединение, якобы для развития онлайн-игр в Украине. Вместо этого они оказывали услуги по созданию, технической поддержке и обслуживанию клиентов онлайн казино.

"Таким образом, заказчик платя 15 тысяч долларов получал в собственность онлайн-казино с его постоянной поддержкой.

Кроме того, злоумышленники за дополнительные 100 тысяч долларов, настраивали инструменты интернет-маркетинга для продвижения ресурса в сети и привлечение новых пользователей", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что база пользователей всех ресурсов онлайн-казино, c которыми работала компания насчитывала около 300 тысяч пользователей.

По результатам обысков полиция изъяла компьютерную технику, мобильные телефоны и деньги. Всю технику направлены на экспертизу.

В ведомстве не сообщили название компании, в которой проводился обыск. По данным AIN.UA, речь идет о компании Zlodei: на одной из фотографий с места событий можно увидеть элемент граффити, которым украшен офис Zlodei, а также логотип компании.

ain.ua

Принт на стене соответствует принту на фото полиции // ain.ua

Дело квалифицировано по ст. 200 (Незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления), ст. 203-2 (занятие игорным бизнесом), ст. 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) УК Украины.

Участникам группы грозит до 12 лет заключения.

Напомним:

23 января Киевская местная прокуратура провела обыски в офисных помещениях "Фаворит спорт" и по месту жительства работников.

Расследование установило, что группа лиц под видом выпуска и реализации лотерей "Фаворит спорт", проводила незаконную букмекерскую деятельность, что подпадает под нормы Закона Украины "О запрете игорного бизнеса в Украине".

20 декабря, после провала голосования за легализацию игорного бизнеса, Кабинет министров запретил деятельность игорного бизнеса под видом государственных лотерей.

"Дал поручение Нацполиции сегодня начать проверку деятельности всех операторов гослотерей на соблюдение закона о запрете игорного бизнеса. А ГФС организовать проверки лицензий всех так называемых "государственных лотерей", – добавил Гончарук.

16 января Верховная Рада проголосовала в повторном первом чтении за доработанный финансовым комитетом парламента законопроект 2285-д, который предусматривает легализацию и государственное регулирование азартных игр.

Законопроект предусматривает регулирование работы казино (в частности и онлайн), букмекерских пунктов, лотерей и создает специальную Комиссию по развитию и регулированию азартных игр, которая будет выдавать лицензии участникам рынка.

Для букмекеров законопроект устанавливает специальные требования по игровому оборудованию и его сертификации.

Рекомендуем почитать: Легализация игорного бизнеса: почему рушится план Зеленского

"Играют они — выигрывают они". Кто стоит за законопроектами об игорном бизнесе