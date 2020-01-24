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Курс гривни резко снизился к доллару и евро

Пятница, 24 января 2020, 09:00
 

Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 19 копеек, установив его на 24 января на уровне 24,52 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 27,20 (на 23 января - 26,98 гривни).

Напомним:

23 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,41 - 24,45 гривни за доллар.

23 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,27 - 24,30 гривни за доллар.

Экономическая правда

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