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Гривня на закрытии межбанка ослабла

Пятница, 24 января 2020, 17:17
 

24 января курс гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,44 - 24,48 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 24,44 - 24,48 гривны;

Евро - 26,95 - 26,99 гривны;

Напомним:

24 января курс гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,27 - 24,30 гривни за доллар.

Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 19 копеек, установив его на 24 января на уровне 24,52 гривни за доллар.

23 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,41 - 24,45 гривни за доллар.

23 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,27 - 24,30 гривни за доллар.

Экономическая правда

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