Гривня на закрытии межбанка ослабла
24 января курс гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,44 - 24,48 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 24,44 - 24,48 гривны;
Евро - 26,95 - 26,99 гривны;
Напомним:
24 января курс гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,27 - 24,30 гривни за доллар.
Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 19 копеек, установив его на 24 января на уровне 24,52 гривни за доллар.
23 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,41 - 24,45 гривни за доллар.
23 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,27 - 24,30 гривни за доллар.
Экономическая правда
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