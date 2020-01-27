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Курс валют: гривня отыграла падение

Понедельник, 27 января 2020, 09:00
 

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 19 копеек, установив его на 27 января на уровне 24,33 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 26,84 (на 24 января - 27,2 гривни).

Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 19 копеек, установив его на 24 января на уровне 24,52 гривни за доллар.

24 января курс гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,44 - 24,48 гривни за доллар.

Экономическая правда

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курс валют

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