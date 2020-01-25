"Укравтодор" может выпустить еврооблигации в 2020 году

"Укравтодор" рассматривает возможность выпуска еврооблигаций для привлечения финансирования на строительство дорог государственного значения в 2020 году.

Об этом сообщил руководитель "Укравтодора" Александр Кубраков в интервью ЦТС.

В частности, отвечая на вопрос по поводу строительства дорог он заявил, что возможен такой способ финансирования.

Кубраков напомнил, что на прошлой неделе Верховная Рада проголосовала за два важных для "Укравтодора" законопроекта, внеся изменения в бюджетный кодекс и бюджет на 2020 год.

"Эти законопроекты дают возможность привлекать на внешних рынках дополнительное финансирование. Мы рассматриваем разные варианты. Один из них - выпуск еврооблигаций", - сказал он.



"Мы будем еще консультироваться с Минфином, когда и как нам лучше это сделать. Но пока что планируем в конце первого полугодия", - отметил глава "Укравтодора".

Напомним:

23 января Киевская областная государственная администрация начала работу над поиском путей реализации проекта Большой кольцевой автомобильной дороги.

15 января Кабинет министров утвердил перечень дорог, которые будут строить и ремонтировать в 2020 году - общий объем финансирования таких работ должен составить 31,53 миллиардов гривен.

Также недавно в Укравтодоре объяснили, кому стоит жаловаться на плохие дороги.