Курс валют на 24 января: межбанк, наличный и "черный" рынки

24 января курс гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,27 - 24,39 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:40 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 24,22 - 24,25 гривни;

Евро - 26,77 - 26,80 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 24,13 - 24,25 гривни. Евро покупают по 26,55 гривни, продают по 26,99 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 24,23 - 24,30 гривни, евро - 26,81 - 26,98 гривни.

Напомним:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 19 копеек, установив его на 24 января на уровне 24,52 гривни за доллар.

23 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,41 - 24,45 гривни за доллар.

23 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,27 - 24,30 гривни за доллар.

Экономическая правда