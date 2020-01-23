В набсовете УЗ заявили, что не знают деталей меморандума с Deutsche Bahn
Наблюдательный совет Укрзализныци, комментируя подписание Мининфраструктуры соглашения о намерениях с компанией Deutsche Bahn, заявил, что подписание документа является инициативой и прерогативой Кабмина.
Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
"Как только наблюдательный совет получит больше информации, этот вопрос будет рассмотрен", - говорится в сообщении.
Напмоним:
Немецкий железнодорожный оператор Deutsche Bahn намерен оказывать консультативные услуги Укрзализныци, а не управлять ею.
Ранее премьер Алексей Гончарук заявил, что правительство хочет отдать национальному оператору железных дорог Германии Deutsche Bahn AG в управление на 10 лет АО "Укрзализныця".
Министерство инфраструктуры подписало с крупнейшим железнодорожным оператором Германии "Меморандум о взаимопонимании".
Ранее сообщалось, что немецкий железнодорожный оператор Deutsche Bahn с правительством Украины и крупнейшим украинским железнодорожным перевозчиком "Укрзализныцей" прорабатывают вопрос стратегического партнерства.
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Экономическая правда
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