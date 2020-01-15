Deutsche Bahn и УЗ изучают вопрос стратегического партнерства — экс-депутат Бундестага

Немецкий железнодорожный оператор Deutsche Bahn с правительством Украины и крупнейшим украинским железнодорожным перевозчиком "Укрзализныцей" прорабатывают вопрос стратегического партнерства.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель директора Берлинского центра изучения Восточной Европы и экс-депутат Бундестага Дмитрий Стратиевский.

По его информации, представители немецкого концерна планируют посетить Киев в ближайшие дни.

"Альянс с Deutsche Bahn - это интересно для Украины, в первую очередь, технологиями и инвестициями в обновление инфраструктуры.

Несомненно, лидерам немецкого рынка есть чем поделиться с украинскими коллегами. К этому процессу планируют подключиться Deutsche Bank и E.ON", - написал Стратиевский.

E.ON - крупнейшая немецкая энергокомпания со штаб-квартирой в Дюссельдорфе.

Экономическая правда