Deutsche Bahn и УЗ изучают вопрос стратегического партнерства — экс-депутат Бундестага
Немецкий железнодорожный оператор Deutsche Bahn с правительством Украины и крупнейшим украинским железнодорожным перевозчиком "Укрзализныцей" прорабатывают вопрос стратегического партнерства.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель директора Берлинского центра изучения Восточной Европы и экс-депутат Бундестага Дмитрий Стратиевский.
По его информации, представители немецкого концерна планируют посетить Киев в ближайшие дни.
"Альянс с Deutsche Bahn - это интересно для Украины, в первую очередь, технологиями и инвестициями в обновление инфраструктуры.
Несомненно, лидерам немецкого рынка есть чем поделиться с украинскими коллегами. К этому процессу планируют подключиться Deutsche Bank и E.ON", - написал Стратиевский.
E.ON - крупнейшая немецкая энергокомпания со штаб-квартирой в Дюссельдорфе.
Экономическая правда
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