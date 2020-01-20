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"Укрзализныця" уходит под контроль немецкой Deutsche Bahn?

"Укрзализныця" уходит под контроль немецкой Deutsche Bahn?

Уже в этом году "Укрзализныця" может перейти под контроль команды менеджеров немецкого железнодорожного оператора Deutsche Bahn.
Понедельник, 20 января 2020, 08:58
Владислав Белах
президент Центра аграрной логистики и инфраструктуры

На прошлой неделе в Киеве побывала делегация немецких железнодорожников. Были проведены предварительные переговоры с представителями Кабмина.

В ближайшее время планируется подписание меморандума о стратегическом сотрудничестве, направленного на предоставление управленческой и технической помощи  "Укрзализныце" (УЗ). К этому процессу планируют подключиться Deutsche Bank и E.ON.

На первом этапе Deutsche Bahn проведет аудит и разработает дорожную карта развития украинского ж/д монополиста.

Одновременно появится договорная база, на основе которой немцы смогут направлять своих специалистов на работу в "Укрзализныцю".

Искренне надеюсь, что не только в качестве консультантов, но и руководителями подразделений. Планируется, что "кадровый десант" может стартовать уже через 6 месяцев.

Примеры передачи железных дорог в концессию другим странам есть. Например, Армения десять лет назад заключила договор с РЖД об управлении собственной железнодорожной сетью. Но в случае "Укрзалізницею" концессия – вариант совершенно нереалистичный. 

Прежде всего, потому что на это не пойдет Deutsche Bahn. Одно дело – за миллиарды долларов построить в крошечном Катаре ультрасовременную сеть ж/д дорог и ею управлять. И совсем другое – пытаться привести в порядок гигантское полуразрушенное и устаревшее хозяйство украинской железной дороги.

Речь идет, скорее, о направлении в Украину целой команды управленцев, которая попытается наладить работу компании.

Перед самым Новым годом Кабмин утвердил амбициозный план реформированию ж/д транспорта: вновь декларируется разделение "Укрзализныци" на трех операторов: инфраструктуры, грузового и пассажирского перевозчика.

"Укрзализныця" – мертвый актив или лакомый кусок для инвесторов?

Обещан пилотный проект по запуску частной тяги, независимый транспортный регулятор. Все то же обещали и в прошлом году, и при прежнем правительстве. И еще раньше. 

Все разбивается об извечную проблему: кто готов взять на себя ответственность? Потому что сегодня УЗ худо-бедно, но еще как-то едет, периодически балансируя на грани коллапса. А вот что будет после "решительных реформ", никто не гарантирует.

Пациент в руках не слишком умелых хирургов-реформаторов может скончаться прямо на операционном столе. 

Поэтому велика вероятность, что немецкой команде придется начинать работать в рамках существующей модели. А запуск "решительных реформ" произойдет уже с учетом их рекомендаций и под их контролем.

Скажу вам, что в отрасли известие о переговорах с немцами восприняли достаточно позитивно. Все отлично видят, что состояние железной дороги ухудшается с каждым годом, темпы разрушения системы опережают динамику латания дыр.

"Укрзализныця" за последние годы в разы сократила свой вагонный парк, да и эти остатки сейчас зимой (в низкий сезон) никому не нужны, так как частные операторы накупили своих вагонов!

Бегство квалифицированных специалистов приобрело просто угрожающие масштабы – некому работать. И "пилотный" допуск частной тяги уже не решит проблему.

Подсчитано, что точечное использование частных локомотивов увеличит стоимость перевозки аграрной продукции. А трейдеры сегодня сражают за каждый доллар на тонне и совершенно не готовы платить больше.

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Смогут ли немцы переломить ситуацию, ведь мы уже имеем "опыт" руководства экспатов, например, Войцеха Бальчуна?

Очевидно, что делегирование в Украину парочки топ-менеджеров ничего не решит. Будем надеяться, что десант большой команды управленцев окажется эффективнее.

В любом случае терять Украине нечего. Все уже убедились, что варианты выбора местного топ-менеджмента являются провальными.

Берешь опытного железнодорожника – получаешь меньше аварий и технических сбоев, но ничего в корне не меняется, коррупция цветет, компания движется по инерции.

Ставишь управленца не из отрасли – какие-то процессы налаживаются, но горят тепловозы, дорога не едет, так что уже не до реформ.

Эпопея с увольнением Евгения Кравцова потому так и затянулась. В Кабмине банально не понимают, кого поставить взамен и чем новый глава будет лучше старого?

Не исключаю, что некоторые политики поднимут вопрос – как же так, неужели украинцы, такие талантливые, да не найдут среди своих людей честных и профессиональных!

Но честности и таланта для управления "Укрзализныцею" мало. Нужна профессиональная команда, обученная работать в одной корпоративной культуре.

Два года назад Казахстан создал коммерческий суд, который возглавила целая команда судей и юристов из Великобритании.

Там прекрасно понимали, что мало взять одного суперспециалиста. Его нужно привлекать со всей управленческой инфраструктурой. Нанимая экспатов, Украина шла по другому пути и обожглась. Надеюсь, эксперимент с Deutsche Bahn окажется более успешным.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
Укразализныця менеджмент приватизация

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