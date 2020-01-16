Бизнес ожидает в этом году курс в 27,4 гривны за доллар — НБУ

Ожидания бизнеса по курсу составляют 27,43 гривны за доллар, в предыдущем квартале показатель составлял 27,96 гривен за доллар.

Об этом сообщает опрос компаний от Нацбанка.

Почти половина компаний - 44,1% - считает, что курс не превысит 27,00 грн/долл.

Также предприниматели прогнозируют темпы роста потребительских цен за 12 месяцев на уровне 7% (в III квартале - 6,9%), что является достаточно близким к среднесрочной инфляционной цели Национального банка (5 +/- 1% п.п.).

По-прежнему, более половины респондентов прогнозируют, что рост потребительских цен в следующие 12 месяцев не превысит 7,5%.

Более трети компаний ожидают роста объемов производства товаров и услуг в Украине 2020 года (37,6%, еще почти половина (46,8%) считает, что эти показатели останутся на том же уровне.

Напомним:

69,2% компаний планируют в течение 2020 повышать зарплаты своим работникам, лишь 2,2% планируют сокращать зарплату.

Национальный банк вероятнее всего опустит прогнозную кривую учетной ставки в конце января 2020 года.

Ранее заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что темпы снижения учетной ставки в 2020 году будут более быстрыми, чем ожидалось ранее.

До этого глава НБУ Яков Смолий заявил, что уровень учетной ставки может снизиться до 8% уже в 2020 году, ранее такое снижение планировалось не раньше 2021 года.

В 2019 году рост потребительских цен в Украине замедлился до 4,1% в сравнении с 9,8% в 2018 году.

Экономическая правда