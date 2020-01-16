70% компаний планируют повышать зарплаты работникам в течение года — опрос НБУ

69,2% компаний планируют в течение 2020 повышать зарплаты своим работникам, лишь 2,2% планируют сокращать зарплату.

Об этом сообщает опрос компаний от Нацбанка.

Самые высокие ожидания о повышениях у предприятий перерабатывающей промышленности, а в региональном разрезе - у предприятий Житомирской и Тернопольской областей.

Также 18,5% предпринимателей ожидают сокращения персонала, а 16,9% наоборот - прогнозируют увеличение количества работников.

Сокращение персонала ожидают респонденты энерго- и водоснабжения, сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности и транспорта и связи.

Увеличивать штат планируют предприятия других видов деятельности, строительства и торговли, прежде всего в Волынской, Запорожской, Киевской, Львовской, Харьковской областях и в Киеве.

Напомним:

Национальный банк вероятнее всего опустит прогнозную кривую учетной ставки в конце января 2020 года.

Ранее заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что темпы снижения учетной ставки в 2020 году будут более быстрыми, чем ожидалось ранее.

До этого глава НБУ Яков Смолий заявил, что уровень учетной ставки может снизиться до 8% уже в 2020 году, ранее такое снижение планировалось не раньше 2021 года.

В 2019 году рост потребительских цен в Украине замедлился до 4,1% в сравнении с 9,8% в 2018 году.

Экономическая правда