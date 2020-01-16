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Новости 16 января: игорный бизнес, соевые правки и Гончарук

Четверг, 16 января 2020, 21:00
 

Об игорном бизнесе. Верховная Рада проголосовала в повторном первом чтении за доработанный финансовым комитетом парламента законопроект 2285-д, который предусматривает легализацию и государственное регулирование азартных игр.

О соевыех правках. Верховная Рада проголосовала во втором чтении за законопроект 1210, чем отменила в том числе так называемые "соевые правки".

О Гончаруке. Министр экономики Тимофей Милованов поддержал премьер-министра Алексея Гончарука после скандала со слитыми в сеть записями и привел факты, которые по его мнению доказывают, что Гончарук лучший премьер.

О НБУ и ФОПах. Нацбанк остановит норму постановления, которым запрещается ФОПам тратить средства из бизнес-счетов на собственные, не связанные с бизнесом нужды.

Об изменениях к налоговому кодексу. Верховная Рада проголосовала во втором чтении за законопроект 1210, который предусматривают нормы трансфертного ценообразования, введение плана действий BEPS, повышение лимитов для ФОПов и в том числе, повышение акциза на сигареты и ренты на добычу железной руды.

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ЭП проанализировала основные положения, прозвучавшие в скандальных записях. О чем именно говорили действующие лица на той встрече, и есть ли здесь основания для беспокойства.
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