Рада отменила "соевые правки"

Верховная Рада проголосовала во втором чтении за законопроект 1210, чем отменила в том числе так называемые "соевые правки".

За отмену соево-рапсовых правок, отменяющих возмещения НДС украинским экспортерам, проголосовали 283 нарлепа, против - 37, воздержались - 33, не голосовали - 39.

До рассмотрения законопроекта во втором чтении депутаты внесли в него правки об отмене "соевых правок": глава налогового комитета Данил Гетманцев - правку №2123, Алексей Тарасов, Николай Сольский и еще 18 нардепов - правку № 2124. Они идентичны и были учтены.

Напомним:

В декабре 2019 года президент Владимир Зеленский призвал правительство и Верховную Раду принять закон о поддержке отечественного производителя сельскохозяйственной продукции и отмене так называемых соевых правок.

В декабре 2017 года Верховная Рада приняла так называемые "соево-рапсовые правки", которыми отменила возмещение НДС на сою и семян рапса с 1 сентября 2018 года до 31 декабря 2021 года; рапса с 1 января 2020 года до 31 декабря 2021 года.

Украинский малый и средний аграрный бизнес теряет более 10 долларов на каждой тоне реализованной сои в результате "соевых правок".

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Экономическая правда