Милованов: Гончарук лучший премьер за всю историю Украины

Министр экономики Тимофей Милованов поддержал премьер-министра Алексея Гончарука после скандала со слитыми в сеть записями и привел факты, которые по его мнению доказывают, что Гончарук лучший премьер.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Я поддерживаю премьер-министра. Алексей - лучший премьер-министр за всю историю Украины. И я это докажу вам фактами. Нет коррупции в правительстве, нет дерибана позиций, нет дерибана бюджета, нет дерибана государственных предприятий.

Нет квот в политических назначениях. В моем министерстве все назначения и увольнения делаю я. Такого в Украине никогда не было. Всегда вкручивали смотрящих", - пишет Милованов.

Милованов отметил, что сейчас происходит "наезд" на премьера от тех, кто хочет поставить на его место нечестного и более лояльного человека.

Также министр экономики рассказал, о состоянии экономики Украины, который является "лучшим за годы".

"Состояние экономики лучший за годы. Сейчас экономика Украины растет высокими темпами - в II и III кварталах темпы роста ВВП превысили 4% и были одними из самых высоких в Европе.

...Укрепление обменного курса и накопления международных резервов (до 7-летнего максимума - 25 млрд долларов) отражают стремительное улучшение оценок украинской экономики населением, бизнесом и нерезидентами, а также улучшение состояния текущего счета платежного баланса.

... Дефицит текущего счета за 11 месяцев 2019 сократился до 3,4 млрд долл США (с 4.2 млрд долл США за 11 месяцев 2018), тогда как приток прямых иностранных инвестиций вырос до 2.5 млрд долларов за этот же период", - приводит аргументы министр.

Также Милованов рассказал о правительственной экономической стратегии.

"Правительство верит в структурные реформы, рыночную экономику и инвестиции. Краткосрочный рост придет из-за увеличения внутренних и внешних инвестиций (выше я отметил, что уровень инвестиций в этом году увеличился).

Средне и долгосрочный рост обеспечивается структурными реформами. Прежде всего, в трех ключевых направлениях - рынок труда, рынок капитала и рынок земли", - пишет Милованов.

Министр закончил сообщение словами:

"Пусть злятся, пусть пытаются нас сбросить - это нормально. У них не получится и мы - вся Украина - победим ".

Напомним:

15 января в сети была опубликована прослушка, где премьер Гонарук говорит, что он "полный профан в экономике".

Позже премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что его врагам не удастся остановить его, – и привел аргументы в пользу того, что он не "профан" в экономике.

Экономическая правда