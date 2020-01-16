Рассмотрение законопроекта о невозврате "Приватбанка" Коломойскому переносится — Рожкова

Заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что голосование по законопроекту №2571 о невозможности возвращения неплатежеспособных банков экс-владельцам переносится на февраль.

Об этом она сказала во время ежегодной встречи с клиентами и партнерами Нацбанка, передает liga.net.

"Сейчас мы обсуждаем этот законопроект в комитете, вынести на голосование в зал до конца января мы уже не успеем, но мы надеемся сделать это в начале февраля", - подчеркнула Рожкова.

По ее словам, "не принципиально попасть именно на борд МВФ, потому что уже есть staff level agreement от МВФ".

Напомним:

11 декабря Кабинет министров подал в парламент законопроект, который урегулирует вывод с рынка неплатежеспособных банков и не позволит возвращать их экс-владельцам.

Как позже сообщалось в СМИ, в этот законопроект не попала согласована с МВФ норма, которая позволяет привлечь к ответственности владельцев других системных банков, выведенных с рынка.

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18 декабря 2016 НБУ объявил "Приватбанк" неплатежеспособным.

Сразу после того, как "ПриватБанк" был признан неплатежеспособным, НБУ обратился в Кабинет Министров Украины с предложением передать этот системно важный банк в собственность государства.

В декабря 2017 года ПриватБанк подал иск в Высокий суд Лондона против Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова, а также компаний Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd, предположительно принадлежащих им или находятся под их контролем.

Все компании-ответчики фигурировали в постановлениях Печерского райсуда Киева от 29 июля 2016 года, которым предусматривается арест ряда счетов в кипрской филиала ПриватБанка в рамках расследования о возвращении кредитов рефинансирования НБУ на сумму 19 млрд грн.