ГБР добилось в суде ареста компаний и участков Укрбуда Микитася

Печерский суд Киева по ходатайству Государственного бюро расследований арестовал корпоративные права и земельные участки компании-застройщика Укрбуд.

Об этом сообщает "Судебный репортер" со ссылкой на решения суда.

Постановлениями суда арестованы участки по адресам - в Дарницком районе по ул. Бориспольская, 18 в Подольском районе в урочище Гончары-Кожемяки, в Печерском районе по ул. Зверинецкая, 72. Всего - 15,4 га земли.

Также арестованы корпоративные права ООО "Инвестиционная компания "Укрбуд Инвест" и ООО "Укрбуд девелопмент".

Государственное бюро расследований по 12.08.2019 расследует уголовное производство по ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 212 УК Украины.

На данный момент ссылки на решения суда (кроме участка по ул.Бориспольской) неактивны.

По версии следствия, должностные лица заказчика строительства ООО "Укрбуд девелопмент", ООО "Инвестиционная компания" Укрбуд Инвест" с генеральным подрядчиком ООО" Спецстрой - плюс" в нарушение требований закона и запрета на проведение строительно-монтажных работ, привлекают средства граждан и юридических лиц для финансирования строительства, а затем завладевают деньгами, выводя в наличные через подконтрольных физических лиц.

Прокурор указывает, что в настоящее время на многих строительных площадках строительство приостановлено, сроки ввода в эксплуатацию объектов переносятся на год и более.

Более 13 000 семей инвесторов, которые приобрели жилье в 26 жилых комплексах Киева, строящихся под эгидой Государственной строительной корпорации "Укрбуд", считают, что приостановка строительства и перенос сроков ввода в эксплуатацию объектов в год и более, произошло в связи с хищением денежных средств инвесторов.

Напомним:

Микитася подозревают в завладении имуществом Нацгвардии на сумму более 81 млн гривен. Однако 4 октября Высший антикоррупционный суд избрал ему меру пресечения в виде залога в сумме 5,5 млн грн.

В 2000-х годах Главное управление внутренних войск МВД, позже реорганизованное в Нацгвардию, и компания-застройщик заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс.

В обмен на земельный участок площадью около 1 га в центре Киева Нацгвардия должна была получить в жилом комплексе 50 квартир и 30 паркомест.

В 2016-2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от этих квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме, который та же компания-застройщик сводила на окраине Киева, возле станции метро "Красный хутор".

22 октября Апелляционная палата Высшего антикоррсуда арестовала Микитася до 14 ноября и увеличила залог в качестве альтернативы от 5,5 до 80 миллионов гривен.

25 октября за Микитася внесли залог.

12 декабря президент Владимир Зеленский заявил, что "Киевгорстрой" достроит все объекты скандального "Укрбуда".

Ранее журналисты ЭП объездили все стройплощадки жилых комплексов, которые строятся под брендом "Укрбуд Девелопмент".

По состоянию на ноябрь строительные работы на большинстве ЖК были или полностью прекращены, или там находилось до 5-10 строителей.

Активные работы велись на ЖК Sky Avenue (который отошел к компании "Интеграл-Буд"), ЖК "Волшебный город" (совместно с Perfect Group), ЖК Edelweiss House (совместно с Edelburg Development) и ЖК La Manche.

По данным ЭП, на достройку всех жилых комплексов "Укрбуд Девелопмент" необходимо выделить 60 млн долларов (около 1,5 миллиарда гривен).

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