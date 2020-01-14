Проверка груза на таможне сократилась с трех часов до 10 минут – Гончарук

На таможне заработали все сканеры, благодаря этому время на проверку груза сократится до 10 минут.

Об этом премьер-министр Алексей Гончарук написал на своей странице в Facebook.

"По моему поручению на таможне заработали все сканеры. Теперь время на проверку груза сократится до 10 минут. С сегодняшнего дня на пункте пропуска "Ягодин-Дорогуск", на границе с Польшей, работает сканер для грузовых транспортных средств", - отметил Гончарук.

По его словам, сканеры уже работают на пунктах пропуска в Ягодине, Краковце, Раве-Русской, Шегинях, Ужгороде, Чопе, Порубном.

Это, по мнению премьер-министра, будет содействовать искоренению коррупции на таможне, ведь сканирование происходит без участия сотрудников.

"К примеру, на пункте пропуска "Чоп" досмотр груза сократился до 7 минут вместо 3-4 часов. Сканеры автоматически отправляют данные в центральный аппарат Гостаможслужбы в электронном виде", - подчеркнул глава правительства.

Он не сомневается в том, что бесперебойная работа сканеров на таможне будет означать существенные увеличения поступлений в Госбюджет.

Стационарные сканеры или сканирующие системы стационарного типа - это специальное оборудование, предназначенное для выявления товаров, перемещаемых скрытыми среди других товаров, задекларированных к перемещению.

Напомним:

30 октября глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов заявил, что сейчас обеспечение таможни весами является более эффективным и бюджетным способом борьбы с контрабандой, чем закупка сканеров.

Ранее Нефьодов, сообщил что Государственная фискальная служба закупила четыре из ожидаемых семи сканеров, из которых ни один так и не был введен в эксплуатацию.

Позже Государственное бюро расследований начало досудебное расследование по поводу нерабочих сканеров на таможни, работников таможенной службы подозревают в нанесении ущерба госбюджету.

Экономическая правда