ГБР начало расследовать закупку нерабочих сканеров для таможни

Государственное бюро расследований начало досудебное расследование по поводу нерабочих сканеров на таможни, работников таможенной службы подозревают в нанесении ущерба госбюджету.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила заместительница директора ДБР Ольга Варченко.

По её словам, предварительно установлено, что вместо 7 сканеров було куплено только 4, которые не функционируют.

Сообщается, что сканеры были установлены с нарушением технологии, без необходимых специальных комплексов и разрешений. Также некоторые комплексы были построены за двойную цену.



"Беря во внимания перечисленные факты, следователи Центрального аппарата ГБР начали расследование для полного и объективного изучения всех обстоятельств правонарушения.



Действия работников таможни нанесли ущерб государственному бюджету и навредили государственным интересам. Квалифицируются они по ч.2 ст. 364 УК Украины", - подытожила Варченко.

Соответствующие данные уже внесены в Единый реестр досудебных расследований



Напомним:



21 октября Глава ГТС Максим Нефьодов, сообщил что Государственная фискальная служба закупила четыре из ожидаемых семи сканеров, из которых ни один так и не был введен в эксплуатацию.

Издание НВ сообщало, что руководство Государственной фискальной службы в апреле 2018 года закупило некачественные таможенные сканеры.

Источник сообщил, что Госфискальная служба купила у китайской копании Nuctech таможенные сканеры за 1,3 миллиарда гривен.

По словам источника, китайский сканер не способен обнаружить ящик с сигаретами в контейнере с ширпотребом.