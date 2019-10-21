Сканеры, закупленные ГФС для таможни, не работают — Нефьодов

Государственная фискальная служба закупила четыре из ожидаемых семи сканеров, из которых ни один так и не был введен в эксплуатацию.

Об этом сообщил глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов в ходе пресс-брифинга, передает "Интерфакс-Украина".

"Ожидалось, что будет закуплено семь комплексов. Закупили и установили четыре, не работает сейчас ни один. Два из них мы можем запустить в работу достаточно быстро, и мы над этим работаем. Это вопрос разрешения на работу с высоким излучением, там даже люди уже прошли тренинг, но эта ситуация требует реакции правоохранительных органов", – сказал Нефьодов.

Нефьодов выразил надежду, что в начале 2020 года первые два сканера будут запущены в эксплуатацию.

"В некоторых случаях это как минимум злостный саботаж, в других, как нам кажется, речь идет о двойной оплате за проведенные работы", – отметил чиновник.

По словам главы Таможенной службы, в пунктах пропуска Шегени и Ужгород сканеры были установлены с нарушениями и требуют переустановки.

"В Шегени нужно перестраивать саму схему пункта пропуска. Потому, что каким-то образом выезд из этого сканера построен так, что он попадает прямо на полосу, где ездят легковые авто. То есть фура выезжает прямо туда, где стоят туристы. Кто это придумал, мне сказать сложно", – пояснил глава ГТС.

Помимо этого, по его словам, на складах ГФС числятся 11 неустановленных весовых комплексов, которые были предназначены для региональных таможен.

Напоминаем:

Издание НВ сообщало, что руководство Государственной фискальной службы в апреле 2018 года закупило некачественные таможенные сканеры.

Источник сообщил, что Госфискальная служба купила у китайской копании Nuctech таможенные сканеры за 1,3 миллиарда гривен.

По словам источника, китайский сканер не способен обнаружить ящик с сигаретами в контейнере с ширпотребом.