Официальный курс: гривня немного укрепилась
Понедельник, 13 января 2020, 09:10
Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 1 копейку, установив его на 13 января на уровне 23,96 гривни за доллар.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 26,58 (на 11 января - 26,58 гривни).
Напоминаем:
Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 14 копеек, установив его на 11 января на уровне 23,97 гривни за доллар.
10 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,09 - 24,12 гривни за доллар.
10 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 23,93 - 23,95 гривни за доллар.
Экономическая правда
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