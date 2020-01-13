Официальный курс: гривня немного укрепилась

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 1 копейку, установив его на 13 января на уровне 23,96 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 26,58 (на 11 января - 26,58 гривни).

Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 14 копеек, установив его на 11 января на уровне 23,97 гривни за доллар.

10 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,09 - 24,12 гривни за доллар.

10 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 23,93 - 23,95 гривни за доллар.

Экономическая правда