Курс валют на 10 января: межбанк, наличный и "черный" рынки

10 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,09 – 24,12 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:30 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 23,96 - 23,98 гривни;

Евро - 26,58 - 26,61 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 23,90 – 24,28 гривни. Евро покупают по 26,38 гривни, продают по 26,93 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 24,08 - 24,20 гривни, евро - 26,53 - 26,80 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 28 копеек, установив его на 10 января на уровне 24,11 гривни за доллар.

9 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,09 - 24,12 гривни за доллар.

9 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 23,97 – 24,00 гривни за доллар.

Экономическая правда