Новости выходных: борьба с нелегальными АЗС, цены на электроэнергию, инфляция

О чем все говорили на выходных?

Об укреплении гривни. Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 14 копеек, установив его на 11 января на уровне 23,97 гривни за доллар.

О рынке сжиженного газа. Потребление сжиженного углеводородного газа (СУГ) в Украине в 2019 году увеличилось на 11,1%, по сравнению с 2018 годом, до 2,03 млн тонн.

О борьбе с нелегальными АЗС. Премьер-министр Алексей Гончарук уверяет, что все теневые схемы на рынке нефтепродуктов будут разоблачены и ликвидированы, а их участники - привлечены к ответственности.

О ценах на электроэнергию. В январе рост тарифов на электроэнергию для бытовых потребителей может составить 20%-25% по сравнению с декабрем.

Об инфляции. Goldman Sachs прогнозирует повышение уровня инфляции в Украине в 4,1% в 2019 году до 5% в 2020-м.

Об экспорте сельхозпродукции. В прошлом году крупнейшими экспортерами сельхозпродукции в страны Евросоюза были США, Бразилия и Украина.

О "Северном потоке-2". Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что строительство газопровода "Северный поток-2" должно быть доведено до конца. В РФ рассчитывают, что газопровод будет завершен к концу 2020 или в первом квартале 2021 года.