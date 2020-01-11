В январе стоимость электроэнергии для бизнеса может вырасти на 20-25%

В январе рост тарифов на электроэнергию для бытовых потребителей может составить 20%-25% по сравнению с декабрем.

Об этом ЭП сообщил собеседник на энергетическом рынке.

На воскресенье 12 января средневзвешенная цена акцептованной на рынке "на сутки вперед" электрической энергии в ОЭС Украины составляет 1240.02 грн за МВт-ч (без НДС).

В Бурштынском энергоострове на воскресенье цена составляет 1733.97 грн МВт-час.

На внутрисуточном рынке средневзвешенная цена купли-продажи электроэнергии в ОЭС Украины на 10 января составила 1685.37 грн за МВт-час. В торговой зоне "Остров Бурштынской ТЭС" - 1195.85 грн за МВт-час.

Среди причин воможного роста в январе собеседники ЭП в правительстве называют несколько факторов.

Во-первых, на стоимость тока повлияет увеличение с 1 января тарифа "Укрэнерго" на передачу электроэнергии магистральными сетями до 155,4 грн за МВт-ч (предыдущий тариф - 116,54 грн за МВт-ч).

Во-вторых, с 1 января в среднем на 30 копеек вырос тариф на распределение электроэнергии для облэнерго (оператора системы распределения). По словам собеседника, в обоих случаях повышение тарифов связано с необходимостью выплат по "зеленым" тарифам.

Кроме тарифов на цену повлияет рост цен на рынке на сутки вперед - с начала года такой рост составил 11,15% или 16 копеек.

Напомним:

49 народных депутатов подготовили обращение в Конституционный Суд, о признании неконституционными законодательных положений в которых говорится о "зеленых тарифах".

Экономическая правда