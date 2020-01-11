Все разделы
Укр / Рус

Официальный курс: гривня укрепилась к доллару и евро

Суббота, 11 января 2020, 09:00
 

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 14 копеек, установив его на 11 января на уровне 23,97 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 26,58 (на 10 января - 26,79 гривни).

Напоминаем:

10 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 23,93 - 23,95 гривни за доллар.

Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 28 копеек, установив его на 10 января на уровне 24,11 гривни за доллар.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

НБУ гривня

powered by lun.ua
Материалы по теме
Деньги есть, берите! 10 января 2020, 17:07
НБУ запретил ФОПам тратить средства из бизнес-счетов на личные нужды 8 января 2020, 17:42
Украинцы четвертый год подряд продают валюты больше, чем покупают 7 января 2020, 14:28
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!