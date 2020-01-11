Официальный курс: гривня укрепилась к доллару и евро
Суббота, 11 января 2020, 09:00
Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 14 копеек, установив его на 11 января на уровне 23,97 гривни за доллар.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 26,58 (на 10 января - 26,79 гривни).
Напоминаем:
10 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 23,93 - 23,95 гривни за доллар.
Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 28 копеек, установив его на 10 января на уровне 24,11 гривни за доллар.
Экономическая правда
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