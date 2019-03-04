Розкрадання в Укроборонпромі: ЗМІ показали "відкат" Гладковського

Колишній заступник секретаря Ради нацбезпеки і оборони і бізнес-партнер президента Олег Гладковський особисто щонайменше один раз отримував "відкат" з розкрадання в оборонному комплексі.

Про це йдеться в розслідуванні "Bihus.info".

За даними журналістів, наприкінці 2016 – на початку 2017 років "Укроборонпром" закупив російські деталі для літаків АН-26, переплативши у 5 разів. Вони коштували Україні 14,38 млн грн, хоча з Москви вилітали за 2,3 мільйони.

При цьому 80% авансу розділили між собою ймовірними учасники схеми.

Як свідчить їхнє листування, 30 тисяч доларів отримав Олег Гладковський, 10 тисяч – нинішній директор "Укроборонпрому" Павло Букін.

Ще 46,6 тисяч – забрали на двох безпосередні організатори постачання син Ігор Гладковський (син екс-заступника секретаря РНБО) та його бізнес-партнер Віталій Жуков.