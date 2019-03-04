Розкрадання в Укроборонпромі: ЗМІ показали "відкат" Гладковського
Колишній заступник секретаря Ради нацбезпеки і оборони і бізнес-партнер президента Олег Гладковський особисто щонайменше один раз отримував "відкат" з розкрадання в оборонному комплексі.
Про це йдеться в розслідуванні "Bihus.info".
За даними журналістів, наприкінці 2016 – на початку 2017 років "Укроборонпром" закупив російські деталі для літаків АН-26, переплативши у 5 разів. Вони коштували Україні 14,38 млн грн, хоча з Москви вилітали за 2,3 мільйони.
При цьому 80% авансу розділили між собою ймовірними учасники схеми.
Як свідчить їхнє листування, 30 тисяч доларів отримав Олег Гладковський, 10 тисяч – нинішній директор "Укроборонпрому" Павло Букін.
Ще 46,6 тисяч – забрали на двох безпосередні організатори постачання син Ігор Гладковський (син екс-заступника секретаря РНБО) та його бізнес-партнер Віталій Жуков.
На той момент Букін очолював "Укрспецекспорт", який займався закупівлею деталей. Чиновник нібито особисто замовляв товар у Гладковського-молодшого та його партнерів.
Журналісти стверджують, що чистий прибуток від тієї угоди сягав 300 тисяч доларів.
У розслідуванні також йдеться, що Гладковському-старшему відраховували частку не лише зі згаданої закупівлі
Журналісти анонсували ще одну частину розслідування, яке стосується розкрадання оборонної сфери та ролі в ній правоохоронних органів.
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Нагадаємо:
25 лютого видання "Bihus.info" оприлюднило розслідування про те, як люди з оточення Петра Порошенка курують розкрадання в оборонній сфері. У розслідуванні фігурував син заступника секретаря РНБО Ігор Гладковський.
За даними журналістів, 22-річний Гладковський-молодший разом із партнерами організував постачання контрабандних російських деталей для військової техніки, за які держпідприємства переплачували у 2-4 рази, купуючи його у фірм-прокладок. Керівництво "Укроборонпрому" знало про оборудки і давало на них згоду.
Гладковський-старший закликав правоохоронні органи перевірити оприлюднені у розслідуванні дані та заявив про тимчасове припинення своїх повноважень.
Гладковський-молодший заявив, що подасть до суду на журналістів програми "Наші гроші" через оприлюднене розслідування, в якому він фігурує.
Президент Петро Порошенко вимагає у правоохоронних органів проведення термінової перевірки інформації, викладеної у розслідуванні журналістів.
В "Укроборонпромі" заявили, що вважають некоректним оцінювати розслідування про корупційні схеми за участі оточення президента України і звинуватили журналістів у маніпуляції. Разом з тим концерн відсторонивдиректорів двох своїх підприємств у зв’язку з розслідуванням про розкрадання.
У свою чергу в НАБУ заявили, що вже займалися деякими фактами корупції в оборонній сфері, які викладено у розслідуванні ЗМІ.
27 лютого генпрокурор Юрій Луценко підтвердив, що частину деталей для військової техніки Україна отримує контрабандою з Російської Федерації.
Олег Гладковський заявив, що справа, в якій фігурує його син Ігор, "штучно скомпільована з брехливих провокаційних фактів" і її намагаються використовувати у виборчій кампанії".
4 березня Порошенко звільнив Гладковського з РНБО.
Українська правда
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