"Укроборонпром" подписал контракт с аудитором

Гендиректор госконцерна "Укроборонпром" Айварас Абромавичус и гендиректор компании "Baker Tilly Ukraine" Александр Почкун подписали контракт на аудит.

Об этом сообщает пресс-служба госпредприятия.

Отмечается, что компания "Baker Tilly Ukraine" стала победителем аукциона на проведение аудита консолидированной отчетности "Укроборонпрома" на электронной платформе Prozorro.

"Аудит крупнейшего оборонно-промышленного объединения Украины - первый шаг его дальнейшей и необратимой трансформации, чтобы оценить реальное финансовое состояние компании.

А также - к улучшению имиджа Украины на международной арене, ведь крупнейший производитель и экспортер вооружения государства действует в рамках международных корпоративных стандартов", - заявил гендиректор "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус.

До 1 ноября концерн и "Baker Tilly Ukraine" составят подробный план проведения аудита до конца 2020 года. Это станет первым консолидированным аудитом "Укроборонпрома" за всю историю его существования.

Напомним: