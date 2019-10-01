"Укроборонпром" подписал контракт с аудитором
Гендиректор госконцерна "Укроборонпром" Айварас Абромавичус и гендиректор компании "Baker Tilly Ukraine" Александр Почкун подписали контракт на аудит.
Об этом сообщает пресс-служба госпредприятия.
Отмечается, что компания "Baker Tilly Ukraine" стала победителем аукциона на проведение аудита консолидированной отчетности "Укроборонпрома" на электронной платформе Prozorro.
"Аудит крупнейшего оборонно-промышленного объединения Украины - первый шаг его дальнейшей и необратимой трансформации, чтобы оценить реальное финансовое состояние компании.
А также - к улучшению имиджа Украины на международной арене, ведь крупнейший производитель и экспортер вооружения государства действует в рамках международных корпоративных стандартов", - заявил гендиректор "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус.
До 1 ноября концерн и "Baker Tilly Ukraine" составят подробный план проведения аудита до конца 2020 года. Это станет первым консолидированным аудитом "Укроборонпрома" за всю историю его существования.
Напомним:
В марте-2019 журналисты "Bihus.info" сообщили, что бывший первый заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олег Гладковський и гендиректор "Укроборонпрома" Павел Букин разделили между собой 80% аванса при закупке российских деталей для самолетов АН-26, переплатив в 5 раз. Они стоили Украине 14380000 грн, хотя из Москвы вылетали за 2,3 миллиона.
Как свидетельствует обнародованное переписки сына Гладковского с бизнес-партнером Виталием Жуковым, 30000 долларов получил Олег Гладковський, 10000 - нынешний директор "Укроборонпрома" Павел Букин.
Тогда пресс-служба "Укроборонпрома" назвала манипулятивной информацию о "откате" экс-заместителя секретаря СНБО и бизнес-партнера президента Гладковского по хищению оборонки и сказала, что детали к Ан-26 покупал "по оптимальной цене".
Кабинет министров выделил на международный аудит "Укроборонпрома" 32,5 млн грн.
Экономическая правда
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