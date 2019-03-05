"Відкат" Гладковського: Укроборонпром каже, що завищення не було, ціна "оптимальна"

ДК "Укроборонпром" називає маніпулятивною інформацію про "відкат" екс-заступника секретаря РНБО і бізнес-партнера президента Олега Гладковського з розкрадання оборонки і каже, що деталі до Ан-26 купував "за оптимальною ціною".

Про це повідомляє прес-служба держконцерну у відповідь на в розслідування "Bihus.info".

"Інформація про так зване семикратне підвищення ціни на прилади для Ан-26 є некоректною", - йдеться в повідомленні.

У концерні розповіли, що за договором з іноземним замовником, у 2 літаках мали встановити по три нові висотоміри, виготовлені не пізніше 2015 року. Але в українських авіапідприємств їх нібито не знайшли.

"Єдиною компанією, яка погодилась доставити ці вироби, було ТОВ "АН-Сервіс". Їх було перевірено фахівцями ДП "410 завод ЦА" і представниками замовника. Інших фактів імпорту в Україну таких приладів (випуску після 2014 року) офіційно не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.

Концерн відмовився коментувати питання доставки приладів, оскільки "підприємства концерну не надавали послуги з логістики".

Але при цьому "Укроборонпром" назвав "категорично некоректним" твердження журналістів щодо вартості товарів "без повного розуміння ними усіх нюансів формування митної вартості".

"Про оптимальну ціну закупки свідчить те, що країна-замовник придбала ці прилади саме в української сторони, а не безпосередньо у виробника – РФ, яка є її партнером у Митному союзі і могла запропонувати власну ціну", - пояснили у прес-службі п’ятикратне зростання ціни на висотоміри.

У концерні також додали, що їхній прибуток за цією поставкою "був не менше рентабельності усього контракту", а сам контракт мав загальну вартість близько $6 мільйонів і дав роботу "декільком тисячам працівників авіабудівної галузі України".

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Нагадаємо:

25 лютого видання "Bihus.info" оприлюднило розслідування про те, як люди з оточення Петра Порошенка курують розкрадання в оборонній сфері. У розслідуванні фігурував син заступника секретаря РНБО Ігор Гладковський.

За даними журналістів, 22-річний Гладковський-молодший разом із партнерами організував постачання контрабандних російських деталей для військової техніки, за які держпідприємства переплачували у 2-4 рази, купуючи його у фірм-прокладок. Керівництво "Укроборонпрому" знало про оборудки і давало на них згоду.

Гладковський-старший закликав правоохоронні органи перевірити оприлюднені у розслідуванні дані та заявив про тимчасове припинення своїх повноважень.

Гладковський-молодший заявив, що подасть до судуна журналістів програми "Наші гроші" через оприлюднене розслідування, в якому він фігурує.

Президент Петро Порошенковимагав у правоохоронних органів провести термінову перевірку інформації з розслідування журналістів.

В "Укроборонпромі"заявили, що вважають некоректним оцінювати розслідування про корупційні схеми за участі оточення президента України і звинуватили журналістів у маніпуляції. Разом з тим концерн відсторонивдиректорів двох своїх підприємств у зв’язку з розслідуванням про розкрадання.

У свою чергу в НАБУ заявили, що вже займалися деякими фактами корупції в оборонній сфері, які викладено у розслідуванні ЗМІ.

27 лютого генпрокурор Юрій Луценко підтвердив, що частину деталей для військової техніки Україна отримує контрабандоюз Російської Федерації.

Олег Гладковський заявив, що справа, в якій фігурує його син Ігор, "штучно скомпільована з брехливих провокаційних фактів" і її намагаються використовувати у виборчій кампанії".

4 березня Порошенко звільнивГладковського з РНБО.

Того ж дня видання "Bihus.info" повідомило, що екс-заступник секретаря РНБО і бізнес-партнер президента Олег Гладковський особисто щонайменше один раз отримував "відкат" з розкрадання в оборонці. Йшлося про суму у 30 тисяч доларів.

Олег Гладковський разом із Ігорем Кононенко є найближчими партнерами президента і керують бізнесом Порошенка після його обрання.