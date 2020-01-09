Закрытие межбанка: доллар продолжает дорожать

9 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,09 - 24,12 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 24,09 - 24,12 гривни;

Евро - 26,76 - 26,79 гривни;

Напоминаем:

9 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 23,97 – 24,00 гривни за доллар.

Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 16 копеек, установив его на 9 января на уровне 23,83 гривни за доллар.

8 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 23,84 – 23,88 гривни за доллар.

8 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 23,97 - 24,0 гривни за доллар.

Экономическая правда